Club Brugge haalt nu al een winteraanwinst binnen

Club Brugge heeft zich versterkt met de Canadese flankaanvaller Tajon Buchanan. Coach Clement heeft al enkele keren aangegeven dat ze op zoek zijn naar versterking voor de flanken.

Ze zullen in Brugge nog even moeten wachten op hun aanwinst. De Canadees komt pas over in de wintertransferperiode. De 22-jarige rechtsbuiten heeft een marktwaarde van 7 miljoen euro. Hij zal de concurrentie aangaan met Clinton Mata, Tibo Persyn en Ignace Van Der Brempt.

Buchanan tekent voor 3,5 jaar bij Club Brugge. De Bruggelingen betalen 6 miljoen euro aan zijn vorige club New England Revolution. Dat is een ploeg uit de MLS.