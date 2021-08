Ex-bondscoach duidelijk over toptransfer Anderlecht: "Zonder dat letsel zat hij bij Europese topclub"

RSC Anderlecht heeft er een pittige nieuwe speler bij. En daar is ex-bondscoach René Vandereycken blij mee, al had hij ook wel een duidelijke boodschap daarover.

"Hij was maanden out met een kruisbandletsel. Zonder die blessure zat hij nu niet bij Anderlecht, maar bij een Europese topclub", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Heel benieuwd

"Ik ben heel benieuwd naar zijn debuut bij Anderlecht. Met hem op links, Raman op rechts en Zirkzee centraal ... Dat lijkt een prima trio."

"Ik was onder de indruk van zijn loopvermogen en hij springt ook zo hoog dat er weinigen het kopduel met hem zullen winnen."