Brian Priske ziet wat er aanwezig is bij Antwerp en wat nog moet verbeteren

Antwerp moet morgen vol aan de bak tegen Omonia Nicosia om door te stoten naar de groepsfase van de Europa League. Brian Priske blikte vooruit op deze partij op de persconferentie.

Gazet van Antwerpen was aanwezig tijdens de persconferentie van Brian Priske en blikte eerst nog even terug op de vorige partij. Bijna alle tegendoelpunten vorige week kwamen uit individuele fouten. Een pijnlijke zaak. “Met tactiek of met het aantal verdedigers -drie, vier of vijf- heeft het niet veel te maken. Ik zag vooral individuele foutjes. Zaken die op dit niveau worden afgestraft. Dat doet pijn, ja. Zeker tegen een ploeg als Omonia. Pas op, het is zeker geen slechte ploeg, dus als je foutjes maakt kan het snel gaan. Dat hebben ze na de rust bewezen.”

Priske is niet van plan om zijn systeem om te gooien. “Ik weet dat er veel gesproken wordt over een wissel naar vijf verdedigers. Maar vorig jaar kreeg Antwerp met dat systeem 59 goals tegen. Dus voor mij gaat dit niet over systeem of tactiek, maar over spelers die op de juiste manier verdedigen. Individueel en als ploeg. Ik zie genoeg kwaliteit en ervaring binnen deze ploeg om met vier vanachter te spelen.”

Antwerp haalde deze zomer serieus uit op de transfermarkt. Dit betekent dat er bijna een hele nieuwe ploeg op het veld staat. “Ik hoop dat iedereen weet dat we met zeven nieuwe spelers aan die match zijn begonnen. De kwaliteit om te winnen is er, maar we missen nog een beetje de ‘relatie’ tussen elkaar.”