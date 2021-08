Marc Degryse en Jan Mulder zien beide Club Brugge graag tegen Ajax spelen

Morgenavond is het zover en weet Club Brugge tegen wie ze uitkomen in de Champions League. Marc Degryse en Jan Mulder laten hun licht schijnen op wat voor hen de ideale groep is.

Het Laatste Nieuws laat twee van hun vaste analisten hun licht schijnen op wat nu de ideale loting is voor Club Brugge in de Champions League. “Wie je ook trekt uit de eerste twee potten, de underdog ben je sowieso”, volgens Degryse, die zijn voorkeur heeft voor Bayern München, Liverpool en Ajax kiest. “Waarom? Wel, Liverpool kies ik voor de geschiedenis. Club speelde in de jaren ‘70 een paar keer tegen hen. Ajax is minder aan het seizoen begonnen... En als je de ambitie hebt om door te stoten, dan moet je geen schrik hebben om tegen grote clubs te spelen.”

Jan Mulder zijn keuze valt dan weer voor Sporting Lissabon, Real Madrid en Ajax. “Ajax en Sporting zijn niet zo sterk. Van Ajax moet je als Club Brugge kunnen winnen, zelfs van Real. Maar laat ons ervan uitgaan dat je verliest tegen Madrid. Dan is dit een ideaal groepje om door te gaan.”

Morgenavond weten we wie de tegenstanders van Club Brugge worden in de Champions League. Club Brugge is één van de 26 ploegen die rechtstreeks geplaatst zijn voor de groepsronde.