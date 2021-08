Eerst aanzien als de toekomst van Anderlecht, maar nu is Antoine Colassin op weg naar andere 1A-club

Zijn intrede in de A-ploeg van Anderlecht zorgde voor heel wat positieve reacties, maar sinds zijn enkelblessure is Antoine Colassin helemaal uit beeld verdwenen bij paars-wit. Hij lijkt nu de club te gaan verlaten.

Colassin kreeg dit seizoen nog geen minuut. Meer nog, hij werd zelfs nog niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Hij werd vorig seizoen nog verhuurd aan Zulte Waregem, maar dat werd geen onverdeeld succes. Hij wou weg en volgens onze informatie ligt zijn nieuwe uitdaging bij OHL.

De Leuvenaars zoeken offensieve oplossingen sinds het vertrek van Thomas Henry naar Venezia. Colassin is momenteel in discussie met OHL en er is al een akkoord tussen de twee clubs voor een transfersom van om en bij de 1,5 miljoen euro. De speler moet wel nog een akkoord vinden over de duur van het contract, wat momenteel een probleem is.