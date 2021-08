Officieel: Arthur Theate tekent bij Italiaanse ploeg

Er werd al een tijdje over geroddeld, maar nu is het officieel. Arthur Theate verlaat KV Oostende voor een avontuur in Italië.

Hij stond nog in de basis bij Oostende op Sclessin vorige week, maar nu is Arthur Theate vertrokken aan de kust. Zijn volgend avontuur zal in Italië zijn. De Belgische centrale verdediger die vandaag werd opgeroepen voor de beloften van de Rode Duivels, gaat naar Bologna. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Oostende. Na dat seizoen hebben ze een verplichte aankoopoptie. 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️@ArthurTheate è un nuovo giocatore del Bologna ❤️💙



𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐀𝐑𝐓𝐇𝐔𝐑 🤗#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 26, 2021