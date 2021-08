🎥 Opvallend! Harry Kane scoort meteen twee keer voor Tottenham

Lange tijd leek het erop dat Harry Kane ging vertrekken naar Manchester City, maar vandaag scoort hij gewoon voor Tottenham.

Harry Kane, een naam die deze zomer regelmatig viel op de transfermarkt. Iedereen dacht dat de Engelse spits Tottenham ging verlaten en naar Manchester City ging gaan. Zeker toen Kane niet meer kwam opdagen op training bij de Spurs leek de transfer al in kannen en kruiken, maar niets bleek minder waar te zijn.

Vandaag legde Harry Kane namelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen in het mandje. In de laatste voorronde van de Conference League neemt Tottenham het op tegen het Portugese Pacos de Ferreira. De heenwedstrijd verloren ze met 1-0 dus winnen was een must. Harry Kane scoorde twee keer voor de rust.