Vanhaezebrouck had ook boodschap voor Gent-fans: "Ik zou sommigen toch aanraden eens te kijken naar het verleden van hun club"

Hein Vanhaezebrouck hoopt dat vanavond alle fans als één man achter AA Gent zullen staan in de Ghelamco Arena. En dat er geen vroege fluitconcerten zullen volgen. Want de negatieve teneur rond Gent is hij duidelijk helemaal beu.

Dat bleek uit zijn monoloog die hij gisteren tijdens de persconferentie voor de match tegen Rakow afstak. “Als je alle rangschikkingen bij mekaar telt, is AA Gent over de voorbije zeven jaar de tweede beste club van het land. We hebben misschien hier of daar een prijs te weinig gepakt - een beker of zo had gekund", noteerde HLN.

"Maar voor de rest is AA Gent héél voortreffelijk bezig, ook in Europa. Als ik dan tendentieuze commentaren lees over hoe slecht het hier allemaal aan toegaat, dan vind ik het eigenlijk ongelooflijk dat dat kan, na zulke resultaten, zeven jaar aan een stuk. Het eerste jaar in de Ghelamco Arena was nog moeilijk, maar daarna zijn we altijd bij de eerste vijf geëindigd en vaak ook hoger.”

Vanhaezebrouck begrijpt dan ook niet waarom er zo wordt gehakt op het bestuur en de ploeg. “Als je daar ons Europees parcours bovenop telt, ben ik echt verbaasd in welke richting de teneur alsmaar verder gaat. Ik kan wel het één en ander verdragen, maar als ik lees hoe men maar altijd aanvalt... En dat komt zelfs ook van binnen onze eigen club hé. Als ik zie hoe sommige supporters reageren op bepaalde zaken, dan zou ik hen toch eens aanraden om te gaan kijken naar het verleden van hun club en eens te vergelijken met hoe het er de laatste zeven jaar aan toe is gegaan.”