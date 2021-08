Vanhaezebrouck verdedigt nieuwe spits: "Het is niet zo dat het bestuur geen geld wou uitgeven... We wilden ons transferrecord zelfs verbreken"

Darko Lemajic (28) wordt de nieuwe spits van AA Gent. Daar zijn nogal wat vragen over gerezen, want de Serviër komt uit de zwakke Letse competitie. Maar Hein Vanhaezebrouck drong zelf aan op zijn komst. En hij verdedigde die keuze vlak voor het duel tegen Rakow.

Vanhaezebrouck houdt geen rekening met de kritiek op de transfer. "Mochten die vragen komen van mensen die deze jongen echt goed kennen, dan zou ik die kunnen begrijpen", zegt hij in HLN. "Maar niet als die vragen komen van mensen die totaal niet weten over wie het gaat. Wij hebben die gast ontdekt in de Europese matchen vóór Riga tegen ons uitkwam. Mijn verdedigers hebben heel veel problemen met hem gehad, ook al blijkt dat allemaal niet uit cijfers."

Vanhaezebrouck wou een grote targetspits erbiji. "We hebben topspitsen gezien, we waren misschien zelfs bereid om ons transferrecord te verbreken. Het is niet zo dat de directie geen geld wou uitgeven, maar degene die we wilden halen voor dat recordbedrag, wou gewoon niet komen."

De kritiek was ook dat hij al oud is. "Club Brugge haalt allemaal spelers van rond de 20 jaar. Talenten, waar ze voor knokken met de grote clubs. Sorry, dat kunnen wij niet, want dan praten we over bedragen waarin wij niet kunnen volgen."