Optimistische Bataille hecht belang aan de steun van het publiek en een sterk begin: "Dan moet het lukken"

Kan Antwerp een nederlaag met twee goals verschil ombuigen in kwalificatie? Jelle Bataille gelooft er in, zeker met de steun van de enthousiaste aanhang op de Bosuil. Dan mogen de fouten uit de heenmatch wel niet herhaald worden.

Jelle Bataille blikte op de persbabbel ook nog eens terug op die wedstrijd in Cyprus. "Er was toen lang niets aan de hand. We stonden 0-1 voor en hadden quasi 75 procent balbezit. Alles klopte, tot aan dat eerste tegendoelpunt. Nadien sloop er paniek in onze ploeg, terwijl dat totaal niet nodig was."

Het ging vervolgens van kwaad naar erger. "We slikten nog een snelle tegengoal en stonden dan al achter. Voor de rust stonden we perfect, maar in de tweede helft gaven we ruimte weg die de tegenstander niet mocht krijgen. We hebben die nederlaag enkel aan onszelf te wijten."

Geen ruimte weggeven

Ondertussen heeft Antwerp wel gewerkt aan het niet weggeven van de ruimte. Bataille is dus optimistisch voor de kansen van de Great Old om zich alsnog te plaatsen voor de Europa League. "Ik zie het goed komen. Het eerste kwartier wordt cruciaal. Hopelijk zetten we ons allemaal meteen in voor 110 procent en krijgen we het publiek mee. Dan moet het lukken."