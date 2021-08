Björn Vleminckx hangt voetbalschoenen definitief aan de haak

Björn Vleminckx stopt op zijn 35ste met voetballen. De voormalige topschutter van de Eredivisie heeft te veel van de knie.

Vorig seizoen was Björn Vleminckx actief bij Oppuurs, in de Antwerpse eerste provinciale. Bij die club kan hij nu ook aan de slag als assistent-coach. Een aanslepende knieblessure dwong hem immers om per direct te stoppen met voetballen. "De pijn in mijn linkerknie bleef maar aanhouden. Stlijtage, het kraakbeen is gewoon weg. Als ik nog langer zou voetballen, liep ik risico om voor mijn vijftigste een knieprothese te krijgen", vertelde de zelfstandige tuinaanlegger eerder deze week in GvA.

Als jonkie brak Vleminckx door bij Beveren, waarna hij onder meer voor KV Mechelen, Club Brugge en Antwerp uitkwam. In 2011 kroonde Vleminckx zich bij NEC met 23 doelpunten tot topschutter in de Eredivisie. Onder Georges Leekens mocht de Stier van Puurs ook drie keer invallen bij de Rode Duivels.