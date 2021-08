OFFICIEEL: Club Brugge heeft de smaakmaker van OH Leuven te pakken

Kamal Sowah maakt de overstap van Leicester City naar Club Brugge. Dit hebben beide clubs officieel aangekondigd.

Sowah komt over van Leicester City dat hem de voorbije 3.5 jaar uitgeleende aan OH Leuven. Bij Leuven dwong hij mee de promotie naar eerste klasse af en maakte hij vervolgens indruk in 1A. Vorig seizoen scoorde hij 8 doelpunten en gaf 6 assists.

Kamal Sowah ondertekent een contract van 4 seizoenen bij Club. De som die Club Brugge voor de Ghanees betaalt is niet bekend. Volgens Transfermarkt.com is zijn huidige waarde 3 miljoen Euro.