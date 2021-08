KV Kortrijk mist twee basisspelers tegen KV Mechelen

KV Kortrijk won vorige week op bezoek bij STVV. Met negen op vijftien kunnen de Kerels vrijdagavond vrank en vrij voetballen tegen KV Mechelen.

Via de officiële kanalen laat KV Kortrijk weten dat Timothy Derijck nog niet hersteld is van een rugblessure. Ante Palaversa, die vorige week nog negentig minuten speelde, is eveneens out met een spierscheurtje. Ernstig is het hoe dan ook niet. "Ik hoop dat ze maandag alweer kunnen aansluiten", zei Luka Elsner.

Wie wél van de partij zal zijn, is nieuwkomer Abdel Kadri. "Hij heeft fysiek heel weinig achterstand, maar heeft nog wat aanpassing nodig. Hij heeft hier meteen laten zien dat hij over heel wat talent beschikt. Met hem erbij krijgen we de mogelijkheid om 4-3-3 te gaan spelen, tot dusver deden we het altijd in een 4-2-2-2 of 4-4-2", besluit de Sloveense T1 van KV Kortrijk.