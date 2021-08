Onfortuinlijke Stan Van Dessel (STVV) scheurt kruisband: "Er komt een harde periode aan"

Vorige week zaterdag was een zwarte dag voor Stan Van Dessel. Niet alleen ging de youngster met STVV ten onder tegen KV Kortrijk (0-2). Bovendien liep Van Dessel een zware knieblessure op.

En daar was meteen na de match niets van te merken. Van Dessel stapte de perszaal binnen en deed zijn zegje. Niets dat wees op een blessure, laat staan een zware blessure. Het verdict na een tackle van Kortrijk-speler Palaversa is hard: voorste kruisband gescheurd. "Ik voelde op de persconferentie wel wat pijn, maar op zondagmorgen kwam het harde verdict", zucht Van Dessel in HLN.

"Bij die tackle van Palaversa hoorde ik iets kraken, maar door de adrenaline bleef ik doorgaan. Maandag heeft clubarts Peter Bollars mij succesvol geopereerd. Vanaf volgende week start ik mijn revalidatie bij Lieven Maesschalck. Er komt een harde periode aan, maar ik ben een vechter en zal zeker terugkomen", besluit de onfortuinlijke 20-jarige middenvelder.