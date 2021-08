Minderheidsaandeelhouders Anderlecht keren hun kar: "Wilden altijd al inspanning leveren voor de toekomst van Anderlecht"

Vorige week zeiden de B-aandeelhouders van Anderlecht nog dat een kapitaalsverhoging niet echt dringend was. Maar binnen de club werd dat niet goed ontvangen. Minderheidsaandeelhouder Etienne Davignon laat nu weten dat die er wel binnenkort komt.

“We gaan de kapitaalsverhoging doorvoeren in september”, zegt hij in HLN. “Het moet wel, want we willen geen straffen voor de club. Ik heb gehoord dat er paniek was, maar ach, dat was sowieso niet nodig, hoor. We hebben nooit de intentie gehad om geen inspanningen te leveren voor de toekomst van Anderlecht.”

Hoe en wat, dat moet nog besproken worden. Het eerste plan was dat Coucke 37 miljoen aan schulden zou omzetten in kapitaal en dat er 25 miljoen extra geld in de club zou worden gepompt. “Of we het nu op die manier zullen doen, moeten we samen bespreken. We moeten verschillende parameters bekijken, zoals bijvoorbeeld ook de Europese uitschakeling. Die was jammerlijk.”