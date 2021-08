Jordi Condom keert met Seraing terug naar Eupen: "Nu gaat alles goed, maar op een bepaald moment zal het omslaan"

Zaterdag gaat Seraing op bezoek bij Eupen. Een speciale wedstrijd voor Seraing-coach Jordi Condom, die tot vorig jaar Am Kehrweg aan de slag was.

De Spanjaard was van 2012 tot 2016 T1 van Eupen, vorig seizoen was hij in de Oostkantons actief als sportief directeur. "Ja, het wordt een speciale match voor mij. Ik moet toegeven dat sentiment een rol speelt in deze wedstrijd. Maar het enige wat telt, is dat we punten willen pakken buitenshuis. Al is koploper Eupen op basis van het klassement, kern en budget gewoon de favoriet", aldus Condom.

De ploeg van Eupen kent nauwelijks geheimen voor Condom, de basiself van de Panda's bestaat immers uit spelers die ook vorig seizoen al bij Eupen onder contract lagen. "Voor mij is het geen verrassing om hen aan kop te zien staan. Ze slagen erin om te scoren op sleutelmomenten en zijn erg efficiënt op stilstaande fases. Alles gaat goed voor hen op dit moment, maar op een bepaald moment zal dat omslaan. Het is aan ons om hen halt toe te roepen", besluit Condom.