Westerlo klopt Lierse in boeiende streekderby en gaat voorlopig alleen aan de leiding in 1B

Westerlo en Lierse waren beiden het seizoen begonnen met een 4 op 6. De streekderby moest aanduiden welke ploeg al zijn tweede zege kon boeken. Het momentum swingde heen en weer in 't Kuipje, het ambitieuze Westerlo zette na rust orde op zaken.

Even voor het halfuur waren het de bezoekers die de score openden. Yagan poeierde de 0-1 onhoudbaar tegen de touwen. Westerlo had het betere van het spel, maar was bij de rust wel op achterstand aangewezen. Daar bracht Tuur Dierckx kort na de koffie verandering in. Na een trekfout op Vaesen knalde Dierckx de elfmeter rechtdoor binnen: 1-1.

Westerlo zet scheve situatie recht

Vier minuten later had de thuisploeg de scheve situatie al helemaal rechtgezet, want Vaesen werkte de 2-1 in doel. Bernát liet kort voor het uur de 3-1 liggen, maar zorgde even later dan toch voor deze score. De afwerking van de Slovaak - op pass van Van Eenoo - was deze keer prima.

Een kopbaldoelpunt van Schuermans tegen zijn ex-ploeg bracht Lierse Kempenzonen opnieuw in de wedstrijd. Dat zorgde nog voor een uiterst boeiende slotfase. Het bleef 3-2, Westerlo gaat voorlopig aan de leiding met 7 op 9 in 1B. Deinze kan wel nog op gelijke hoogte komen als het zondagavond wint in Lommel.