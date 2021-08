Arnaud Bodart (Standard) furieus na wanvertoning tegen Union: "Dit is een schande"

Zaterdagavond kreeg Standard een ouderwets pak slaag op bezoek bij Union (4-0). In het Dudenpark overklasten Vanzeir en co de Rouches, tot grote ergernis van Standard-doelman Arnaud Bodart.

"Dit is de tweede keer op korte tijd dat dit ons overkomt", gaf Bodart aan, verwijzend naar de 2-5 pandoering tegen Antwerp. "Zeker voor een doelman is dat niet fijn... Het begint me op de zenuwen te werken. Dit mag ons niet nog eens overkomen! Wat kan ik nog meer zeggen? We deden niet mee, wonnen geen enkel duel, we waren nergens", vertelde de aanvoerder van de Rouches voor de micro van Eleven Sports.

Zo volgde voor Standard na twee overwinningen op rij een stevige reality check. "Pff, het is precies alles of niets bij ons dit seizoen. En dat doet pijn. Wat we vandaag lieten zien, is een schande. Dit is niet waar Standard voor staat", besluit de doelman van de Rouches hard.