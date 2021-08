Alles voor het geld: 'Barça activeert terugkoopclausule van verdediger om hem meteen door te verkopen aan Tottenham'

De boekhouders van FC Barcelona zijn momenteel bezig met het opsmukken van de cijfers. Zo kiest de Catalaanse grootmacht met de transfer van Emerson Royal voor het snelle geld.

Het voetbalpad van Emerson Royal leest als een boek. FC Barcelona plukte de rechtsback in 2019 weg bij Atlético Mineiro, maar de Braziliaan werd meteen doorgesluisd - met de welbekende terugkoopoptie die in Spanje schering en inslag is - naar Real Betis.

In Sevilla ontpopte de 22-jarige Braziliaan zich tot één van de beste flankverdedigers van La Liga. En dus deed Barça wat het altijd al van plan was: Emerson werd teruggekocht voor negen miljoen euro.

Alles voor het geld

De verdediger zal echter niet lang kunnen proeven van Camp Nou. Volgens El Mundo Deportivo is een transfer naar Tottenham Hotspur in kannen en kruiken. The Spurs betalen dertig miljoen euro voor Emerson. En de boekhouders van Barça zweten iets minder hard.