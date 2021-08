De beslissing is gevallen: 'Hier ligt de toekomst van Adrien Trebel'

RSC Anderlecht is er niet in geslaagd om Adrien Trebel kwijt te geraken. De middenvelder blijft gewoon in Brussel.

RSC Anderlecht deed verwoede pogingen om Adrien Trebel kwijt te geraken. Vooral het loon van de Fransman is een doorn in het oog van de paars-witte boekhouders. Ondertussen is het duidelijk dat Trebel niét zal vertrekken. De interesse van KAA Gent was de voorbije dagen concreet, maar La Dernière Heure weet dat er géén witte rook meer zal komen. Loonsvermindering? Ook deze piste werd afgeblokt op het hoge loon van de Trebel. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2023 bij paars-wit en is niet van plan om zomaar elke loonsvermindering te aanvaarden.