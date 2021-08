OPVALLEND: Standardspeler kan op laatste dag van mercato nog naar de Premier League

De kans bestaat dat Standard op de laatste dag van deze transfermercato nog een vaste basispion verliest. Premier League-club Brentford wil Hugo Siquet namelijk graag naar Engeland halen.

Hugo Siquet is nog maar pas 19 jaar oud, maar hij is al een vaste waarde in de basis bij Standard. De rechtsachter stond al 32 keer op het veld voor de Rouches, maar daar kan het misschien ook wel bij blijven. Promovendus in de Premier League, Brentford, wil hem namelijk heel graag naar Engeland halen.

Brentford wil Siquet graag halen omdat hij jong is, veel potentieel toont en ook aanvallend uit de voeten kan als rechtsachter. Ze legden dan ook al contact met Standard om de speler op de laatste dag van deze transfermercato alsnog naar de Premier League te halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...