Anderlecht ziet één overbodige speler al zeker vertrekken en 't is een dure vogel

Eén speler waar Anderlecht straks van verlost is: Luka Adzic. De Servische aanvaller trekt de deur van het Lotto Park deze keer definitief achter zich dicht.

Adzic wordt definitief overgenomen door het Nederlandse PEC Zwolle als zijn medische testen in orde zijn. De 22-jarige aanvaller speelde eerder al twee keer een half jaar voor de Drentse club en scoorde daar vier keer in vijftien matchen.

Adzic is nog een transfer uit het Devroe-tijdperk en woog zwaar op het loonbudget met zijn bijna 1 miljoen euro per jaar. Bij paars-wit kon hij nooit doorbreken en hij speelde er slechts zes wedstrijden in de hoofdmacht.

Anderlecht zoekt nog een oplossing voor heel wat andere spelers, waaronder Sanneh, Trebel, Colassin, Dewaele, Bakkali en Bundu.