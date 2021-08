OFFICIEEL: Louis Verstraete is weer 'thuis', Antwerp verkoopt middenvelder

Antwerp zal op transfer deadline day haar kern nog willen afslanken. Een van de spelers die andere oorden mag opzoeken, is Louis Verstraete. En die is opnieuw bij Waasland-Beveren terecht gekomen.

Update 21u30: Louis Verstraete trekt opnieuw naar Waasland-Beveren. Dit keer gaat het om een definitieve transfer. “Beveren is altijd al iets speciaals geweest voor mij, ook in het verleden heb ik mij hier altijd thuis gevoeld", aldus Verstraete op de clubwebsite.

"Ik ben blij dat ik hier nu een langdurig contract kan tekenen en kan helpen om de club terug te brengen naar waar het hoort. Ik heb er alle vertrouwen in dat we mooie dingen gaan realiseren. Ikzelf ga er alles aan doen om de ploeg te helpen op ieder vlak. Ik hoop dat de fans ons gaan blijven steunen zoals ze altijd hebben gedaan, zij kunnen ons dat extra duwtje geven. Ik heb héél veel goesting om eraan te beginnen!”

De 22-jarige middenvelder verscheen de eerste twee competitiewedstrijden aan de aftrap, maar verloor nadien zijn basisplaats. Afgelopen weekend haalde Verstraete de wedstrijdkern niet.

Een oplossing dringt zich op en mogelijk wordt Waasland-Beveren opnieuw de bestemming. Bij de Leeuwen speelde hij in de terugronde van vorig seizoen op uitleenbasis. Met drie doelpunten in vijf wedstrijden was hij er meteen van grote waarde, maar Verstraete kon niet vermijden dat Waasland-Beveren naar 1B degradeerde.

Waasland-Beveren zou de voormalige belofteninternational maar wat graag inlijven, ook Verstraete zelf staat niet weigerachtig tegenover een derde periode op de Freethiel. Bij de Great Old ligt Verstraete nog tot medio 2023 onder contract.