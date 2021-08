OFFICIEEL: OHL haalt op het nippertje ook nog een targetspits

De 20-jarige Mykola Kuharevych maakt het seizoen vol bij OH Leuven. De 1m93 grote Oekraïense targetspits wordt voor één seizoen gehuurd van ESTAC Troyes uit de Franse Ligue 1.

Vorige maand tekende Mykola Kuharevych een contract voor vijf seizoenen bij ESTAC Troyes. Bij die Franse eersteklasser viel hij dit seizoen in tegen PSG en Strasbourg. In het seizoen 2020-2021 voetbalde Kuharevych in de Premier Liga, de hoogste voetbalklasse in Oekraïne.

Hij debuteerde daar met Rukh Lviv in augustus vorig jaar tegen Vorskla Poltava en speelde dat seizoen 18 competitiewedstrijden. Met Rukh Lviv had hij in 2020 de promotie afgedwongen naar de Premier Liga.

Kuharevych is een jeugdproduct van FC Volyn Lutsk dat hem in februari 2020 transfereerde naar Rukh Lviv. Er staan vijf wedstrijden bij de U21 van Oekraïne op de teller van de jonge targetspits. Hij scoorde al drie keer voor zijn thuisland.

Wim De Corte, technisch directeur bij OH Leuven: “Mykola Kuharevych is een atletische, beweeglijke spits met scorend vermogen. We huren deze jonge spits met veel potentieel voor één seizoen van Troyes. Bij ons moet hij de kans grijpen om zijn sportieve ontwikkeling verder te zetten.”

“Ik ben blij dat ik dit seizoen bij OH Leuven kan voetballen, in een sterk kampioenschap als de Jupiler Pro League. Dit is de ideale stap in mijn carrière”, gelooft Kuharevych. “Ik ben gevaarlijk in de zestienmeter, maar ik spreek eigenlijk niet graag over mezelf of over mijn kwaliteiten. Laat de Leuvense supporters maar over mij praten. Ik hoop hier stappen te zetten in mijn carrière en de ploeg te kunnen helpen met mijn troeven.”