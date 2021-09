📷 Opvallend: Mister Michel krijgt bezoek van... Charly Musonda!

Michel Verschueren kreeg vandaag bezoek van Charly Musonda. Ooit redde hij zijn leven...

Mister Michel had vandaag bezoek. Charly Musonda kwam op de koffie in zijn huis in Grimbergen. Ze kennen elkaar van hun periode bij Anderlecht. Musonda speelde tussen 1987 en 1997 bij paars-wit. Op dat moment was Mister Michel manager bij Anderlecht. In 1993 redde Mister Michel Musonda's leven, vandaar de hechte band tussen de twee legendes van paars-wit.

In april 1993 moest Zambia een interland tegen Senegal spelen. Zambia had toen een gouden generatie. Mister Michel vroeg Musonda, die geselecteerd was, om in Brussel te blijven. “Musonda was dat seizoen veel geblesseerd geweest. Ergens in april werd hij uitgenodigd voor een interland van Zambia. Hij kwam naar me toe om dat te vertellen, maar ik zei dat ik daar niet mee akkoord ging. Hij mocht niet weg van mij. Ik wilde dat hij bleef, omdat ik vond dat hij eerst helemaal fit moest worden. Hij wilde erg graag naar het nationale elftal, omdat ze een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK moesten spelen. Maar ik zei gewoon ‘nee’. Ik hield hem in Brussel”, vertelde Michel Verschueren in de biografie van Nii Lamptey (ook ex-Anderlecht).

#TodayInHistory All the members of Zambia's national football team are killed in a plane crash in 1993, near Gabon, en route to Dakar to play a WC qualifier against Senegal. One of the terrible sporting tragedies. pic.twitter.com/KvR0B9VjH0 — History Under Your Feet (@HistorifyToday) April 27, 2020

Uiteindelijk bleek Musonda in Brussel houden een van de beste keuzes die Mister Michel ooit maakte. Terwijl het vliegtuig op weg was naar Senegal voor de wedstrijd stortte het nabij Gabon neer. De hele selectie van de Zambiaanse nationale ploeg kwam daarbij om het leven. Musonda ontsnapte dus aan de dood door het volharden van Michel Verschueren en is hem daar ongetwijfeld tot op de dag van vandaag dankbaar voor.