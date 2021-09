Martinez ging gesprek aan met ongelukkige aanvaller: "Ik wil dat spelers wanhopig zijn om te spelen"

Christian Benteke had zich in S/V Magazine uitgelaten over zijn rol bij de Rode Duivels. De aanvaller vroeg zich af wat de bondscoach nog van hem verwachtte nadat hij amper aan bod kwam op het EK. Roberto Martinez ging dan ook in gesprek met zijn targetspits.

Martinez gebruikt Benteke niet al te veel. Zeven minuten op het EK deden bij Benteke vragen rijzen over zijn toekomst bij de Rode Duivels. “We hebben samen­gezeten en van gedachten gewisseld”, aldus Roberto Martinez in Het Nieuwsblad. “Ik wil dat spelers ontevreden zijn als ze niet spelen. Het tegendeel zou niet gezond zijn. Ik wil dat ze wanhopig zijn om te spelen, dat ze iets willen be­wijzen. Dat heeft Christian altijd getoond. Door die houding heeft hij nog altijd een rol te spelen bij de nationale ploeg.”





