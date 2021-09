Louis Van Gaal steelt andermaal de show op persconferentie: "Nou zeg ik weer teveel"

In het verleden leefde Louis van Gaal op gespannen voet met de pers. Na zijn aanstelling als bondscoach van Oranje is de stemming bij Van Gaal voorlopig opperbest. Dat bewijzen deze beelden.

Woensdag kwam Nederland niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Noorwegen. Daardoor staat er behoorlijk wat druk op de confrontatie van zaterdag tegen Montenegro.

Van stress was op de persconferentie van vrijdag niets te merken bij Louis van Gaal (70). De Nederlandse bondscoach was helemaal in de wolken met een diplomatisch antwoord van Stefan de Vrij. Niet veel later verklapte Van Gaal 'onbewust' enkele namen die in de basis zullen staan tegen Montenegro.

Stefan de Vrij krijgt de vraag of Louis van Gaal al wat milder is geworden. Het antwoord klinkt de bondscoach als muziek in de oren!šŸ¤ pic.twitter.com/eN8g09aXXY — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2021