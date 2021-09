Senne Lynen, de stille kracht op het middenveld van Union: "De grootste les die de staff ons meegaf? leren verliezen"

Union freewheelde vorig seizoen door de competitie in 1B. Geen mens die echter kon voorspellen dat de promovendus na zes speeldagen in de Jupiler Pro League ook helemaal bovenaan zou prijken. Voetbalkrant.com sprak met Senne Lynen, de Antwerpse kilometervreter op het Brusselse middenveld.

Senne, hoe leuk is het om dezer dagen voor Union te voetballen?

“Sinds ik hier ben, is het altijd heel leuk geweest. In het begin van vorig seizoen was het wat zoeken na de komst van een nieuwe coach (Mazzu, nvdr.) en heel wat nieuwe spelers. Na enkele weken is de trein vertrokken en is die winning flow niet meer gestopt. En kijk, nu staan we na zes speeldagen aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Jullie rijgen nu al een jaar lang de overwinningen aan elkaar. Sta je erbij stil dat het ook wel eens minder vlot kan gaan draaien?

“Absoluut! Daar zijn we ons zeker van bewust, zowel in de spelersgroep als in de technische staf. En daar moeten we mentaal klaar voor zijn, wat niet evident is. Dat was de grootste les die de staf ons in het tussenseizoen meegaf: leren verliezen. We verloren overigens al twee competitiewedstrijden, hé. Maar een echte terugval kan altijd, al hopen we dat te vermijden.”

Wat opvalt is dat Felice Mazzu in de eerste vijf competitiematchen steevast voor dezelfde elf namen koos. Pas vorig weekend tegen Standard wijzigde hij zijn basiselftal. Hoe breed is de kern van Union?

“De coach voerde drie wissels door in vergelijking met de vorige wedstrijden. De invallers hebben het gewoon prima gedaan. Er was helemaal geen sprake van kwaliteitsverlies, dus dat zit goed. Tegelijkertijd is onze kern ook zeker niet té groot, wat ook soms een probleem kan zijn.”

Heel de ploeg draait op volle toeren, maar toch zijn het Deniz Undav en Dante Vanzeir die met de meeste aandacht gaan lopen. Typeer hen eens.

“ (lacht) Twee grappenmakers, echt toffe gasten. Op het veld zijn ze heel verschillend, maar enorm complementair. Ze weten elkaar goed te vinden. Dante is de man die de in diepte gaat. Hij heeft de snelheid, loert altijd om de hoek en is levensgevaarlijk in en rond de zestien. Deniz laat zich meer in het spel betrekken, zet de aanvallen mee op en is ongelooflijk sterk met zijn lichaam. In de box is hij erg doeltreffend.”

”Enorme stappen gezet”

Ook jij mag terugblikken op een sterk seizoensbegin. Vorig seizoen pendelde je tussen bank en basis, dit seizoen ben je een onbetwiste titularis.

“Ik ben enorm gegroeid de voorbije maanden. In vergelijking met vorig seizoen is Mathias Fixelles vertrokken (naar KV Kortrijk, nvdr.), dus ik wist dat er een plekje vrijkwam op het middenveld. Eens je in de ploeg komt en het draait, blijf je staan. Al weet ik maar al te goed dat het seizoen nog lang is.”

In welke facetten van je spel heb je progressie geboekt?

“Ik durf me veel offensiever uit te leven, waardoor ik voor meer dreiging zorg. Ik denk dat ik de schroom van me heb afgegooid en mijn positie in het middenveld durf te verlaten. Eind vorig seizoen en in de voorbereiding heb ik enorme stappen gezet.”

Had je dit in de zomer van 2020 durven denken? Toen kwam je transfervrij over van Telstar naar Union. Goed een jaar later ben je een certitude bij de revelatie van de competitiestart.

“Het is allemaal erg snel gegaan voor mij, dat besef ik. Uiteraard komt dit door het mooie verhaal dat Union aan het schrijven is. Voor hetzelfde geld had ik bij een andere club uit 1B getekend en kende bij wijze van spreken niemand Senne Lynen.”

Tot slot: je familienaam is een topic bij de voetbalcommentatoren. For once and for all: is het ‘Lijnen’ of ‘Linnen’?

(lacht uitbundig) “Ik heb het al vernomen, inderdaad! Wij zeggen allemaal Linnen!”