Trainer van Leeds geeft uitleg waarom hij Noa Lang niet moest hebben

Club Brugge wist tijdens de afgelopen zomermercato Charles De Ketelaere en Noa Lang aan boord te houden.

Noa Lang werd lange tijd aan Leeds United gekoppeld, maar de transfer raakte nooit echt in een stroomversnelling.

Trainer Marcelo Bielsa heeft nu ook uitgelegd waarom hij de Nederlander uiteindelijk niet moest hebben.

In The Athletic laat hij weten dat hij Noa Lang niet gedisciplineerd genoeg vindt om zijn verdedigende taken na balverlies op te nemen.

In plaats van Lang kaapte Leeds Daniel James weg bij Manchester United.