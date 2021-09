Gert Verheyen verklapt zijn cadeau voor het huwelijk van Philippe Clement

Trainer Philippe Clement van Club Brugge maakte van de interlandbreak gebruik om in het huwelijk te treden.

Analist Gert Verheyen was uitgenodigd op het huwelijksfeest van Philippe Clement. Het feest werd vrijdag gehouden. “Het is lang geleden dat ik nog naar een trouw kon. Ik zit op de leeftijd dat iedereen uit elkaar gaat”, zegt Verheyen bij Het Nieuwsblad.

En Clement is best wel een feestbeest volgens Verheyen. “Hij kan zich wel laten gaan. Maar als we vroeger weggingen, speelde het voor mij al na een paar pinten geen rol meer of iedereen dat nu zag of niet. De Fille bleef het langst serieus. Na de match dronken we pinten in de spelershome en gingen we op stap. Op café. En een pita gaan eten. Maar daags nadien lagen wij niet op de massagetafel, hè.”

En Verheyen verklapt ook met welk cadeau hij naar het huwelijksfeest trekt. “Een centje. Veertig euro.”