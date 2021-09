Waasland-Beveren zal nu vol voor promotie moeten gaan

Het bekeravontuur van Waasland-Beveren zit er al op en dus zullen ze zich volledig op de promotie moeten concentreren.

Het hoofddoel van Waasland-Beveren gaat niet de bekerwinst zijn maar vooral promotie. Toch is het zuur om nu al uitgeschakeld te worden. Ze lieten zich verrassen door eerstenationaler FCV Dender, dat het met 1-0 haalde. Waasland-Beveren kreeg nochtans voldoende kansen om te winnen, maar kende vooral in de tweede helft pech. Een goal van Hoggas werd afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Faucher elf minuten voor tijd de lat trof.



De Waaslanders kregen vervolgens het deksel op de neus toen Hens in de 81ste minuut het enigste doelpunt van de partij maakte.