Jonathan Legear reflecteert ex-ploegen en zit met vraagtekens bij Standard: "Toch zullen de fans punten opleveren"

Jonathan Legear heeft voor verschillende clubs in België en in het buitenland gespeeld, maar wellicht kende hij zijn beste periode bij RSCA en Standard. Hij nam beide ploegen onder de loep. Vooral paars-wit beschikt in zijn ogen nog over groeimarge, terwijl hij bij Standard nog met vraagtekens zit.

De voormalige international ging in La Dernière Heure verder in op de prestaties van beide ex-clubs. Vooral het project van Anderlecht ziet hij goedkomen: “Uiteindelijk zal het zijn vruchten afwerpen. Dit jaar zal het wel moeilijk worden want ze zijn er niet in geslaagd om hun beste spelers te houden. De reden daarvoor is eenvoudig: de fouten uit het verleden moeten worden rechtgezet en de clubkas moet opnieuw aangevuld worden.”

De inmiddels 34-jarige aanvaller van URSL Visé ziet ook dat Vincent Kompany bijna van nul moest herbeginnen: “Vorig seizoen kwalificeerde paars-wit zich voor play-off 1, maar inmiddels is er enorm veel veranderd. En zonder consistentie is het moeilijk om ergens te komen. De fans moeten geduldig zijn. Op een dag zullen we opnieuw het grote Sporting zien, dat is zeker.”

Bij Standard heeft Legear ergens nog zijn twijfels: “Het bestuur leert niet van zijn fouten. Met Oliver Renard en Ricardo Sa Pinto was er echt een proces. De club was in die tijd winstgevend, maar nu hebben ze hun werkwijze veranderd door te veel vertrouwen te hebben in spelersmakelaars. Ondanks hun onregelmatigheden zie ik ze wel de top acht behalen. Ze kunnen rekenen op de steun van hun fans, wat toch 9 tot 15 punten zal opleveren.”