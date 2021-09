🎥 Nilis toont hoe het moet bij amateurclub Belisia: "Hij toonde ons hoe je de bal best kunt raken en die vloog alsof het niks was in de winkelhaak"

Luc Nilis is aan zijn eerste uitdaging als hoofdtrainer begonnen bij amateurclub SV Belisia. Daar keken ze de eerste weken onder de voormalige ster van Anderlecht en PSV hun ogen uit.

Zo organiseerde Nilis al eens een wedstrijdje latje-trap en daaraan nam hij zelf ook deel. "De laatste twee jongens die overbleven, moesten het materiaal naar binnen dragen", zegt Nilis in HLN "Ik kon meteen gaan douchen. De kracht mag dan wel uit de benen zijn, mijn precisie heb ik nog steeds. Op dat gebied kan ik de spelers iets bijbrengen."

Zijn fabelachtige traptechniek heeft hij nog altijd. "Het is fenomenaal", getuigt spits Dean. "De coach heeft ons gedemonstreerd hoe je een bal best kunt raken, en die vloog alsof het niks was in de winkelhaak. Naar zo iemand kun je niet anders dan opkijken."

Als assistent bij PSV liet hij ook een paar keer zien dat hij het nog kan: