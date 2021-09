Club Brugge-jonkies maken tijdens oefenwedstrijd gehakt van PSG

In het eerste elftal lopen er met Charles De Ketelaere en Ignace Van der Brempt enkele goudhaantjes uit de jeugd rond. Club Brugge zal in de toekomst dus ongetwijfeld blijven opteren voor de eigen academie.

Zondagmiddag kreeg de jeugdopleiding van blauw-zwart alvast mooi bezoek over de vloer. De jonkies van Paris Saint-Germain kwamen af voor een oefenwedstrijd tegen de U16.

Het werd voor de U16 van Club Brugge een mooie namiddag. Ze wonnen maar liefst met 4-1 van de Franse topclub. Philippe Clement en co dromen binnenkort ongetwijfeld van hetzelfde resultaat in de Champions League.

Great afternoon for the U16! They won 4-1 against @PSG_inside šŸ’Ŗ #U16 pic.twitter.com/aPd6TXb2Ol