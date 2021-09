Ex-international begint in stijl aan het seizoen: zeven doelpunten bij vierdeprovincialer

Afgelopen weekend trapte men in het amateurvoetbal de competitie eindelijk opnieuw op gang. In vierde provinciale E van Antwerpen liet Ramsel er geen gras over groeien. Met dank aan een oude bekende.

Ramsel veegde zondag de vloer aan met Peulis. Coach Garry De Graef, die als speler een verleden heeft bij Antwerp, Lierse en Turnhout, zag hoe zijn ploeg het met 9-2 haalde op de openingsspeeldag van vierde provinciale E in Antwerpen.

De grote man bij de thuisploeg? Ene Kevin Vandenbergh. Op zijn 38ste liet de ex-international zien dat hij nog niets van zijn torinstinct kwijtgespeeld is. De ex-spits van onder meer Westerlo en Racing Genk scoorde liefst zeven keer tegen Peulis.

Kevin Vandenbergh vocht in die wedstrijd een duel uit met een andere oude bekende. Bij Peulis was het immers Bram Criel die de twee doelpunten voor zijn rekening nam. Criel debuteerde in 2002 op zestienjarige leeftijd bij KV Mechelen. Het was het seizoen van de vereffening van Malinwa. De piepjonge Bram Criel speelde zich Achter De Kazerne in de kijker en maakte een transfer naar Racing Genk. In Genk kon Bram Criel niet doorbreken. Na een lange carrière in tweede klasse en de hoogste amateurreeksen belandde Criel op zijn 35ste in vierde provinciale.