Hans Vanaken krijgt lof van bondscoach Roberto Martinez, al verdedigt die ook zijn keuze van het EK

Op het EK kreeg hij geen speelminuten van Roberto Martinez, maar met twee assists tegen Tsjechië was Hans Vanaken van goudwaarde voor de Duivels.

Hans Vanaken was zondagavond toch één van de verrassingen van Roberto Martinez tegen Tsjechië, maar hij toonde zijn plaats meer dan ooit te verdienen.

Hij speelde op de plaats van Kevin De Bruyne en had met twee assists een grote vinger in de overwinning van de Rode Duivels.

De bondscoach kon dan ook niet anders dan tevreden zijn. “Soms hebben spelers tijd nodig bij de nationale ploeg”, zei Roberto Martinez. “Hans is gegroeid. Tactisch is hij een interessante speler. Hij is geen acht, zes of tien, maar een goeie combinatie. Hij bracht duelkracht op het middenveld en was een nuttig aanspeelpunt in balbezit. Zijn spelintelligentie kwam van pas.”