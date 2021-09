Lierse heeft zijn voorkeuren welke eersteklassers het wel en niet wil loten in de beker

Lierse zit vandaag als één van de 32 ploegen in de loting van de Croky Cup. En er is een verlanglijstje wie de tegenstander mag worden.

Na een 2-0-overwinning tegen Rupel Boom stoot Lierse door naar de laatste 32 ploegen in de Beker van België. Vandaag wordt geloot, met de eersteklassers erbij.

De fans van Lierse hopen op een affiche tegen KV Mechelen. Voorzitter Luc Van Thillo laat bij GVA weten dat hij kiest voor Beerschot.

“Of Anderlecht misschien”, zegt hij lachend. “Als het maar mauve is. Ik begrijp dat de fans zich graag nog eens willen meten met KV Mechelen. Daar ligt voor hen de rivaliteit. Voor mij ligt Beerschot wat gevoeliger, die wedstrijden wil ik altijd winnen.”

Antwerp wil hij liever niet trekken. “Antwerp is in mijn ogen een Europese club. Zo'n wedstrijd winnen, zou fantastisch zijn. Maar je moet ook realistisch zijn. Dan loot ik liever een ploeg uit de buurt, dan zijn we zeker niet kansloos.”