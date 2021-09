Aanduidingen: Verboomen opent het weekend, wie fluit de match van jouw favoriete ploeg?

Nathan Verboomen opent het voetbalweekend met de clash tussen Club Brugge en Oostende in een West-Vlaamse derby.

Jonathan Lardot moet Anderlecht - KV Mechelen in goede banen weten te leiden, Wim Smet krijgt OH Leuven - KV Kortrijk voor de kiezen.

En ook de andere duels hebben hun referee aangeduid gekregen. Bekijk hier alle aanduidingen voor speeldag 7:

Find out the appointments for matchday 7️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/C7QzoUF3Ol