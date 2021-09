Antwerp bevestigt slecht nieuws voor eerste Europees duel: "Helaas geen uitsupporters welkom in Griekenland"

Deze week raakte bekend dat bezoekende fans tijdens Europese topcompetities opnieuw welkom waren, maar voor het eerste duel van Antwerp is dit niet van toepassing. De trouwe aanhang van The Great Old is niet welkom in Griekenland. Ze zullen het in Athene dus zonder de steun van hun fans moeten doen.

De UEFA gaf eerder deze week mee dat er opnieuw uitsupporters aanwezig mochten zijn in Europese competities. Op voorwaarde dat de lokale autoriteiten hun toestemming gaven. En slecht nieuws voor de Antwerp-supporters: in Griekenland hebben ze nu hun veto uitgesproken, waardoor de fans niet welkom zijn in het stadion van Olympiakos. Voor de verplaatsing naar Frankfurt en Fenerbahçe blijft het nog even (bang) afwachten. ℹ️ Praktische informatie uitsupporters Europees en eigen competitie.👇https://t.co/LK5C8Y1kMa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 8, 2021