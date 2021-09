STVV oefent later deze middag met experimenteel elftal tegen leider uit 1B: "Zoeken naar de juiste combinatie"

STVV heeft zich tijdens de interlandperiode nog stevig versterkt. Dat was ook nodig, want de Limburgse club beleefde een moeilijke competitiestart. Woensdag staat er alvast een oefenwedstrijd tegen Westerlo op het programma. Zo kunnen de nieuwkomers zich meteen integreren.

Er was maar weinig activiteit op de transfermarkt bij STVV. Na het verstrijken van de deadline zijn ze alsnog in actie geschoten. Zo kwamen Toni Leistner en Robert Bauer nog transfervrij de rangen vervoegen.

Daarnaast kan Bernd Hollerbach ook opnieuw rekenen op de doelpunten van Yuma Suzuki. De Japanse spits kwam deze zomer in afwachting van een transfer niet in actie, maar concrete belangstelling bleef uit. Hierdoor zal hij opnieuw (moeten) aantreden voor STVV.

Tegen de leider uit 1B, wil Hollerbach nieuwe dingen uitproberen en zijn nieuwkomers in de ploeg integreren: “De laatste weken is onze kern nog verder aangevuld met vier nieuwe spelers. Dat geeft me meer opties. Ik kan nu eindelijk gericht zoeken naar de juiste combinatie voor het systeem dat ik wil spelen”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.