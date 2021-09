🎥 Geweldige beelden: Kamal Sowah (Club Brugge) brengt bezoekje aan voormalige ploeggenoten bij OHL

Deze zomer pakte Club Brugge uit met de komst van Kamal Sowah. Vorig seizoen was de middenvelder nog op huurbasis actief bij Oud-Heverlee Leuven. Hij besloot om zijn voormalige ploeggenoten, waar ze als promovendus een fantastisch seizoen beleefde, nog eens op te zoeken. Dat leverde leuke beelden op

Blauw-zwart nam recent de 21-jarige Ghanees definitief over van Leicester City. Vorig seizoen was de aanvallende middenvelder nog actief in het King Power At Den Dreef Stadion. Daar beleefde hij een fantastisch seizoen.

Onder Marc Brys was Kamal Sowah goed voor 8 doelpunten en 6 assists in 34 wedstrijden. Daarmee droeg hij een stevig steentje bij aan het goede seizoen van de Leuvenaars. En de draaischijf is zijn ex-club absoluut nog niet vergeten.

Zo bracht Sowah zijn ex-ploeggenoten een bezoekje tijdens de training. Die trakteerden hem dan weer op een staande ovatie. Heel mooi is de stevige knuffel tussen de speler en zijn voormalige oefenmeester.