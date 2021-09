🎥 Fantastisch: Louis Van Gaal verschijnt op pupillentraining, en spelt jeugdspeler de les nadat hij hem niet aankijkt

Louis Van Gaal heeft Nederland na een minder EK opnieuw op de rails gekregen. Toch zijn het vooral zijn uitspraken, recent nog de clash met een journalist, die ons doen smullen. Ook daags na de 6-1 zege tegen Turkije doet de bondscoach opnieuw van zich spreken tijdens een pupillentraining.

De deugddoende prestatie van Ons Oranje is nauwelijks verteerd, of Van Gaal stond al opnieuw op het trainingsveld. Niet bij het nationale elftal van Nederland, wel bij zijn oude amateurclub SV De Meer. Daar kwam hij de pupillentraining bijwonen.

En dat zorgde opnieuw voor hilarische beelden. Terwijl de Nederlandse bondscoach duidelijk maakt dat hij voor iedereen een bal heeft voorzien zodat iedereen in beweging blijft, onderbrak hij abrupt zijn uitleg. Plots gaat al zijn aandacht naar een kind dat wegdroomt: “Hallo, waarom kijk je mij niet aan?”, begint de oefenmeester. “Als ik praat, wil ik dat je even in mijn ogen kijkt.”

Van Gaal geeft nog even training aan een pupillenteam van zijn oude club SV De Meer. Geen vrijblijvend iets wat de bondscoach betreft. ‘Even aandacht alsjeblieft. Ik wil dat je me aankijkt als ik tegen je praat.’ pic.twitter.com/8SgUNEt5wG — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) September 8, 2021

Daar bleef het niet bij. Tijdens een oefening neemt Louis Van Gaal actief deel, tot een kindje iets te nonchalant wordt tijdens het gooien van een bal: “Je zit niet meer in de focus.”