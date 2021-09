Verschillende Belgische voetballers in de afgelopen dagen benaderd om matchen te fixen

De afgelopen dagen zijn verschillende spelers en speelsters in ons land benaderd om matchen te fixen.

Het nieuws wordt door de KBVB naar buiten gebracht, maar het is niet duidelijk om welke matchen het gaat. Ook niet of het om profs of amateurs gaat.

Volgens de voetbalbond werden verschillende voetballers de voorbije dagen door matchfixers benaderd via sociale media. Er worden bedragen tot 100.000 euro beloofd die zouden worden uitbetaald in bitcoins.

De voetbalbond stuurde een communiqué rond naar alle clubs om te waarschuwen voor de benaderingen. Spelers die aangesproken worden zijn verplicht dat te melden.