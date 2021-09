Guus Hiddink houdt het voor bekeken als trainer en gaat op pensioen

Guus Hiddink zal in de toekomst niet meer te zien zijn als trainer. De 74-jarige Nederlander werkte in het verleden onder meer bij Real Madrid, Chelsea en de nationale ploeg van Nederland, maar nu houdt hij het dus voor bekeken.

De laatste taak van Guus Hiddink was bij Curaçao, maar de Nederlander zal geen andere job als trainer meer op zich nemen. Volgens Sporza houdt Hiddink het namelijk voor bekeken als voetbaltrainer.

Hiddink is zeker geen onbekende naam in de trainerswereld. Zo liet hij mooie dingen zien bij de nationale ploegen van Nederland en Zuid-Korea. In clubverband was Hiddink onder meer aan de slag als trainer bij Real Madrid, PSV en Chelsea.