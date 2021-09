KBVB denkt dat speelsters niet beanderd werden om matchen 'te verkopen': "Dat is het vermoeden"

Vier speelster, waaronder minstens één Red Flame, zijn benaderd om matchen te fixen. Ze kregen tot 100.000 euro in bitcoins aangeboden om matchen te beïnvloeden. Al denkt men bij de KBVB dat het om iets anders gaat.

"De betrokkenenen hebben dat meteen gemeld bij ons, zoals het hoort", reageert CEO Peter Bossaert bij Sporza. "Wij hebben dat meteen bij het bondsparket en het federaal parket gemeld, die ook de nodige stappen hebben gezet." De bond heeft ook een klacht ingediend bij het federaal parket. We hebben zo snel mogelijk de clubs aangeschreven om iedereen eraan te herinneren dat matchfixing onmiddellijk gemeld moeten worden."

Maar de KBVB vermoedt ook dat het niet echt om matchfixing gaat. "We hebben ook het gevoel dat het wellicht meer te maken heeft met phishing, op zoek naar gegevens van de betrokkenen", zegt Bossaert. "De bedragen zijn heel hoog én zouden in bitcoin uitbetaald worden. Door dat systeem denken we dat het eerder draait om phishing. Dat is het vermoeden."