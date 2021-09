Phlippe Clement nog niet bezig met PSG: "We hanteren dezelfde filosofie"

Club Brugge moet vrijdag vol aan de bak tegen KV Oostende. Niet gemakkelijk met de Rode Duivels en de Champions League in het vooruitzicht.

Philippe Clement is duidelijk. De match tegen PSG zit nu nog niet in de hoofden van de spelers. Eerst is een reactie op de 6-1 van AA Gent nodig.

“Mijn spelers zijn nog bezig met die wedstrijd, ja. Niemand verliest graag”, zegt Clement op zijn persbabbel. “Ze willen een reactie tonen. Dat heb ik op training gezien de voorbije twee weken en dat weet ik uit de contacten die ik met mijn internationals heb gehad. Iedereen is heel gemotiveerd. Dat vind ik goed. Ik zou niet tevreden zijn mochten ze niet teleurgesteld zijn.”

Alle trainingen stonden in het licht van deze match. “Als speler van Club weet je dat competitie belangrijk is en dat we altijd kijken naar de eerstvolgende wedstrijd. Dat hebben we opgebouwd in de afgelopen twee jaar. We hebben vorig jaar twee keer goed gespeeld tegen KVO. Dit seizoen hanteren ze dezelfde filosofie, dus we zullen opnieuw onder die pressing moeten voetballen.”