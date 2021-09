Bij Club Brugge zijn ze onder de indruk van twee zomeraanwinsten: "Die mannen hebben zoveel goésting, niet normaal"

Club Brugge gaat nog geduld moeten hebben met Wesley Moraes en José Izquierdo. Maar blauw-zwart gelooft er wel in, want de twee staan op de Europese lijst. Intussen hebben ze ook blijk gegeven van de brandende ambitie om weer hun topniveau te halen.

Zo nam Wesley het oud appartement van Lior Refaelov in Brugge-stad. "Hij kent daar mensen. Heeft er een vertrouwenspersoon die ook veel administratie voor hem in orde heeft gebracht", verklaart Michael Vijverman, de teammanager van Club, in HLN. "Op die manier kan hij zich volop focussen op het sportieve. Net als bij José doet hij dat met een énorme drive."

Ze willen zich weer bewijzen. "Die mannen hebben zoveel goésting, niet normaal. Ze hebben serieus ingeleverd, maar ze beseffen dat je in het leven blij moet zijn met de kansen die je krijgt. Ze komen echt niet naar Brugge om uit te bollen. Hun mentaliteit is niet: ‘Ik ken het hier allemaal, ik heb het allemaal gezien. Het is máár de Jupiler Pro League. Nee. Ze zijn hier om fit te worden. En om weer top te zijn."