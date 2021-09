Ronald Vargas onderhoudt conditie op de fiets: "Aanbiedingen uit Turkije, Saudi-Arabië en Griekenland, maar..."

Op zijn 34ste zien we Ronald Vargas niet dartelen over de Belgische velden. Vargas heeft in afwachting van een nieuwe club de liefde voor de koersfiets ontdekt. Een Venezolaanse Flandrien.

Vorig seizoen speelde Ronald Vargas voor Deinze (1B), maar nu zit hij zonder club. "Ik had aanbiedingen uit Turkije, Saudi-Arabië, de Griekse tweede klasse... Dan verkies ik nu ons leven in België op te bouwen", aldus Vargas in GvA. Zeker nu Vargas en zijn vrouw in december een dochtertje verwachten.

Bij Deinze werd Vargas met veel bombarie voorgesteld. Een succes werd het allerminst bij de Oost-Vlamingen. "Ze waren ambitieus, maar al snel bleek dat David Gevaert niet op dezelfde lijn zat. Hij hield vast aan zijn ploeg van het jaar voordien. Ook jongens als Renato Neto, Seth De Witte en Siebe Blondelle kregen amper kansen... vreemd."

En dus onderhoudt Vargas voorlopig in zijn eentje zijn conditie. Dat doet hij veelal op de fiets. "Mijn schoonvader en -broer maakten me wielergek. In Venezuela is die sport totaal niet populair. Mijn liefde voor de koers begon op de Stelvio en nu rij ik vaak naar de Muur. Ik ben licht en explosief, een goeie klimmer dus", aldus Ronald Vargas.