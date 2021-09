🎥 Winteraanwinst Club Brugge laat van zich horen tijdens interland: doelpunt en assist

Canada won donderdag eenvoudig van El Salvador. In eigen huis werd het 3-0 voor de Canadezen, mede dankzij een doelpunt en assist van Tajon Buchanan, de winteraanwinst van Club Brugge.

Club Brugge betaalde vijf miljoen om de 22-jarige winger in de winter weg te plukken bij New England Revolution. In zijn twaalde interland voor Canada was Buchanan beslissend.

In de elfde minuut schotelde hij Jonathan David de 2-0 voor.

Vlak voor het uur zette Buchanan de eindstand op het scorebord. Oog in oog met de doelman bleef Buchanan ijzig kalm.