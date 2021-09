Zuid-Amerikanen van Beerschot bijten in het zand: Vaca ziet Messi hattrick scoren, Caicedo in extremis ten onder tegen Uruguay

Met Moises Caicedo en Ramiro Vaca waren afgelopen nacht twee Beerschot-spelers actief in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiematchen voor het WK in Qatar.

Bolivia had op bezoek bij Argentinië geen schijn van een kans. Het werd 3-0, na alweer een hattrick van Lionel Messi. Het was de 55ste keer in zijn carrière dat Messi de matchbal mee naar huis mocht nemen. Bij Bolivia viel Beerschot-speler Ramiro Vaca aan de rust in.

Ecuador leek tot diep in blessuretijd op weg naar een doelpuntenloos gelijkspel bij Uruguay. In de slotminuut werd de moegestreden Moises Caicedo, een van de aanwinsten van Beerschot op deadline day, naar de kant gehaald. Vanop de bank zag Caicedo hoe Gaston Pereiro in minuut 92 Uruguay alsnog de zege bezorgde.

Bolivië mag met 6 op 27 het WK in Qatar al uit zijn hoofd zetten, Ecuador is met een voorlopige vierde plaats nog wél in de running.